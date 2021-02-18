UEFA Şampiyonlar Ligi: Porto: 2 - Juventus: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto, Juventus'u 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibinde forma giyen milli oyuncu Merih Derimal, 34. dakikada sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna dahil oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu'nda İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadelenin 3. dakikasında Taremi ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının başında ev sahibi ekip Marega'nın golüyle durumu 2-0 getirdi. 81. dakikada Chiesa'nın golüyle Juventus umutlansa da mücadele Porto'nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanan Chielli'nin yerine oyuna giren milli oyuncu Merih Demiral ise başarılı bir performans sergiledi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mart'ta İtalya'da oynacak.