UEFA Şampiyonlar Ligi: PSV: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi PSV ile karşı karşıya geliyor.
Müsabakanın ilk yarısı PSV'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Marcao pasını Muslera'ya verdi. Muslera'nın hatalı kontrolünde Zahavi topu kaptı ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
35. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Madueke'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Zahavi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
42. dakikada sol taraftan Ömer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Emre Kılınç'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Philips
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez
PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Ginkel, Sangare, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi
Yedekler: Müller, Teze, Obispo, Vergever, Ihattaren, Pröpper, Junior, Rosario, Bruma, Gakpo, Thomas, Oppegard
Teknik Direktör: Roger Schmidt
Galatasaray: Muslera, Luyindama, Alpaslan, Marcao, Sekidika, Arda, Emre Kılınç, Ömer, Aytaç, Kerem, Babel
Yedekler: Berk, Fatih, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Ozornwafor, Atalay Babacan, Feghouli, Falcao, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Zahavi (dk. 2 ve 35) (PSV), Emre Kılınç (dk. 42) (Galatasaray)