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UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 4 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı İspanyol ekibinin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada sol kanattan Marcelo'nun ortasında penaltı noktası yakınlarında Rodrygo'nun vuruşu sol köşeden ağlara gitti. 1-0


7. dakikada Kroos'un pasıyla sağ kanattan topla buluşan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Rodrygo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0


13. dakikada N'zonzi'nin Kroos'a ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı hareket sonrası VAR'a giden hakem Zwayer, penaltı noktasını gösterdi.


14. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ramos, topu ağlara yolladı. 3-0


45. dakikada sağ kanattan Rodrygo'nun yerden pasında ceza sahası içinde Benzema'nın şutu filelere gitti. 4-0



Stat: Santiago Bernabeu


Hakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller


Real Madrid: Courtois, Sergio Ramos, Varane, Marcelo (Mendy dk. 43), Carvajal, Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Eden Hazard, Rodrygox, Benzema


Yedekler: Areola, Mendy, Militao, Isco, Luka Modric, Luka Jovic, Vazquez


Teknik Direktör: Zinedine Zidane


Galatasaray: Muslera, Luyindama, Nagatomo, Mariano, Marcao, Lemina, Seri, N'zonzi, Feghouli, Babel, Andone


Yedekler: Okan Koçuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Selçuk İnan, Belhanda, Emre Mor, Adem Büyük


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Rodrygo (dk. 4 ve 7), Sergio Ramos (dk. 14 pen.) Benzema (dk. 45) (Real Madrid)


Sarı kartlar: Valverde (Real Madrid), N'zonzi (Galatasaray)

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