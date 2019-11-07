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UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Mücadeleden 6-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı ekip bir üst tura çıkma şansını kaybetti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Casemiro'nun ortasında altıpas noktası yakınlarında Benzama'nın vuruşu üstten çıktı.


68. dakikada sol kanattan Kroos'un kullandığı köşe atışında, ön direkte Isco'nu kafa vuruşunu kaleci Muslera çeldi.


74. dakikada Rodrygo'nun pası ile sol çaprazdan ceza sahasına giren Benzema'nın şutunda Muslera gole izin vermedi.


81. dakikada ceza sahası sağ kanadından Carvajal'ın pasında ön direkte Benzama, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-0


90+2. dakikada Benzama'nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Rodrygo maçın skorunu belirleyen golü filelere yolladı. 6-0



Stat: Santiago Bernabeu


Hakemler: Felix Zwayer, Thorsten Schiffner, Marco Achmüller


Real Madrid: Courtois, Sergio Ramos, Varane, Marcelo (Mendy dk. 43), Carvajal, Valverde, Casemiro (Modric dk. 60), Toni Kroos, Eden Hazard (Isco dk. 68),Rodrygox, Benzemax


Yedekler: Areola, Mendy, Militao, Luka Jovic, Vazquez


Teknik Direktör: Zinedine Zidane


Galatasaray: Muslera, Luyindama, Nagatomo (Adem Büyük dk. 89 ?), Mariano, Marcao, Lemina, Seri, N'zonzi (Ömer Bayram dk. 46), Feghouli, Babel, Andone (Donk dk. 46)


Yedekler: Okan Koçuk, Selçuk İnan, Belhanda, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Rodrygo (dk. 4, 7 ve 90+2), Sergio Ramos (dk. 14 pen.) Benzema (dk. 45 ve 81) (Real Madrid)


Sarı kartlar: Valverde (Real Madrid), N'zonzi, Babel (Galatasaray)

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