UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 - M.Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı, Alman ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Nkunku'nun sağdan kullandığı korner atışında Upamecano iyi yükselip kafayı vurdu ancak kaleci Mert uzanarak topu tokatladı ve gole engel oldu.

9. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Visca, sağdan bindirip ceza sahası içindeki Crivelli'ye gönderdi. Bu noktada savunmada Upamecano son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Kampl'ın savunma arkasına gönderdiği yüksek topa hareketlenen Angelino, ceza sahasına girer girmez önce düzeltti, ardından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Epureanu'dan kaptığı topla hareketlenen Poulsen, Nkunku'yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içindeki Angelino'yu gördü. Angelino farkı 2'ye çıkardı. 2-0

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç ceza sahası içine girip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

29. dakikada Olmo'nun pasında hareketlenen Nkunku ceza sahası için sağ çaprazından çok sert vurdu ancak Mert gole izin vermedi. Dönen top yine Olmo'da kaldı. Bu oyuncunun uzaktan sert şutunda Mert yine başarılıydı.

30. dakikada Nkunku'nun sağdan kullandığı korner atışında uzak köşeye hareketlenen Angelino gelişine çok sert vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Visca 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve çok sert bir şut çıkardı. Bu pozisyonda kaleci Gulacsi gole izin vermedi.

39. dakikada Skrtel'in pasında topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelip uzaktan sert vurdu ancak kaleci Gulacsi topu kontrol etti.

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez

Red Bull Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelinox, Olmo, Forsberg, Poulsen

Yedekler: Martinez, Tschauner, Konate, Henrichs, Adams, Samardzic, Barkawski, Sörloth, Kluivert, Sabitzer, Hee-Chan

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

M.Başakşehir: Mert, Caiçara (Berkay dk. 30), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said, Emre Kaplan, Ponck, Aleksic, Giuliano, Mahmut, Enes, Demba Ba, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)

Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano (Red Bull Leipzig)