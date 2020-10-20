UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 - M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Alman ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Hee-Chan sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada İrfan Can'dan topu kapan Adams, müsait pozisyondaki Nkunku'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

85. dakikada Visca'nın pasıyla sol kanattan bindiren Bolingoli ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada kaleci Gulacsi topa sahip olarak tehlikeye engel oldu.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic şansını uzaktan denedi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gulacsi geçit vermedi.

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez

Red Bull Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano (Konate dk. 65), Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Kluivert dk. 70), Kampl (Adams dk. 58), Angelino, Olmo (Henrichs dk. 65), Forsberg (Hee-Chan dk. 46), Poulsen

Yedekler: Martinez, Tschauner, Samardzic, Barkawski, Sörloth, Sabitzer

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

M.Başakşehir: Mert, Caiçara (Berkay dk. 30), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal (Demba Ba dk. 66), Rafael, İrfan Can (Aleksic dk. 83 ?), Visca, Deniz Türüç (Giuliano dk. 83 ?), Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said, Emre Kaplan, Ponck, Mahmut, Enes, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)

Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (Red Bull Leipzig)