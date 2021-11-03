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UEFA Şampiyonlar Ligi: Sporting: 3 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nun 4.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada sol kanattan Sarabia'nın ortasında arka direkte Paulinho vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.


9. dakikada sol çaprazdan Sarabia'nın ortasında arka direkte Pedro Goncalves'in vuruşunda Ersin gole izin vermedi.


13. dakikada Necip'in sağ kanattan ortasında Josef'in indirdiği topa Larin'in vuruşunda kaleci Adan topu kurtardı.


29. dakikada Rıdvan'ın ceza sahası içinde Gonçalves'i düşürmesinin ardından hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.


31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gonçalves topu ağlara gönderdi. 1-0


38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalves'in şutunda top filelere gitti. 2-0


41. dakikada Paulinho ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0



Stat: Jose Alvalade


Hakemler: Sergei Karasev, Igor Demeshko, Maksim Gavrilin


Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro (Ricardo Esgaio dk. 16), Gonçalves, Sarabia, Paulinho


Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Luis Neto, Ruben Vinagre, Bruno Tabata, Daniel Bragança, Jovane Cabral, Nuno Santos, Ribeiro


Teknik Direktör: Ruben Amorim


Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Ghezzal, Josef, Atiba, Kenan Karaman, Larin


Yedekler: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Salih Uçan Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdogan, Alex Teixeira


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Gonçalves (dk. 31 pen. ve 38), Paulinho (dk. 41) (Sporting)

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