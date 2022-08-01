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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.


Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu maçları yarın başlıyor. Tur atlayan takımların play-off mücadelesi vermeye hak kazanacağı turda yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü, toplam 10 maç oynanacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarının programı şu şekilde:



Yarın


20.00 Sheriff (Moldova) - Viktoria Plzen (Çekya)


20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)


21.00 Monaco (Fransa) - PSV Eindhoven (Hollanda)


21.45 St. Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)


22.00 Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)



3 Ağustos Çarşamba


19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Ferencvaros (Macaristan)


19.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya)


20.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)


21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Sturm Graz (Avusturya)


21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan)


Bu turda rövanş maçları 9 Ağustos Salı günü oynanacak.

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