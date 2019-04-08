İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde bu hafta dört maç oynanacak.

Perde yarınki Liverpool-Porto ve Tottenham-Manchester City maçlarıyla açılacak.


Devler Ligi'nde çeyrek final haftası yarın oynanacak iki mücadeleyle başlıyor. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Liverpool - Porto ve Tottenham - Manchester City maçları oynanacak. Çarşamba günü ise Ajax - Juventus ve Manchester United - Barcelona mücadeleleri yapılacak.


Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.