UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Benfica ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Elçisi Hamit Altıntop ile Hollandalı eski futbolcu Patrick Kluivert gerçekleştirdi.

Kurada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Benfica ile eşleşti. Çeyrek finalde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanşları ise 18 ve 19 Nisan'da oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Real Madrid - Chelsea galibi, Manchester City - Bayern Münih ile, Inter - Benfica kazananı da Milan - Napoli eşlemesinden gelecek takımla oynayacak. Yarı finalde ilk müsabakalar 9-10 Mayıs, rövanşları da 16-17 Mayıs'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran'da İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları şöyle:

Çeyrek final

Real Madrid - Chelsea

Inter - Benfica

Manchester City - Bayern Münih

Milan - Napoli

Yarı final

Real Madrid - Chelsea / Manchester City - Bayern Münih

Inter - Benfica / Milan - Napoli