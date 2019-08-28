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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Şampiyonlar Ligi grupları kura çekimi yarın TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleştirilecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek. 2019-2020 sezonu grup kura çekimi TSİ 19.00'da Monaco'da gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi geçtiğimiz sezon ligi zirvede tamamlayan Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar, kuralarda 4. torbada yer alacak. 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan 4'er takım yer alacak.


Grup maçları 17-18 Eylül'de başlayacak ve 10-11 Aralık'ta oynanacak son karşılaşmalarla tamamlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde final 30 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.


Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak son takımlar bu akşam oynanacak play-off müsabakalarıyla belli olacak.


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen takımlar ise şöyle:



İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia


İngiltere: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur


İtalya: Juventus, Napoli, Inter, Atalanta


Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig


Fransa: Paris, Lyon, LOSC Lille


Rusya: Zenit, Lokomotiv Moskova


Portekiz: Benfica


Ukrayna: Shakhtar Donetsk


Belçika: Genk


TÜRKİYE: GALATASARAY


Avusturya: Salzburg


Yunanistan: Olympiacos


Hırvatistan: GNK Dinamo Zagreb


Sırbistan: Kızılyıldız

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