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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın futbolcusu, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi seçildi.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en iyi futbolcusu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi bu ödüle layık görüldü. B Grubu'nda Barcelona'nın Hollanda deplasmanında PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakada Messi 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.


Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3 maçta oynayan 31 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 1 de asist yaptı.

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