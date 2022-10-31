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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6.

hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16'ya kalan 12 ekip belli olurken, bu hafta oynanacak karşılaşmalarla bir üst tur vizesi alacak son 4 takım belli olacak.


Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak 8'er karşılaşma ile sona erecek. Son 16'ya kalan 12 ekip kesinleşirken, 6. hafta mücadelesiyle gruptan çıkacak diğer 4 takım da belirlenecek.


A Grubu'nda Napoli ve Liverpool, B Grubu'nda Club Brugge ve Porto, C Grubu'nda Bayern Münih ve Inter, F Grubu'nda Real Madrid, E Grubu'nda Chelsea, H Grubu'nda Paris SG ve Benfica, G Grubu'nda Manchester City ve Borussia Dortmund, grup maçlarındaki son müsabaka öncesi gruptan çıkmayı garantileyen takımlar oldu.


D Grubu'nda Tottenham-Marsilya ve Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt, E Grubu'nda Milan-Salzburg, F Grubu'nda Shakhtar Donetsk-RB Leipzig mücadelelerinin sonuçları bir üst tura çıkacak takımları belirleyecek.


Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamayan Atletico Madrid, Barcelona, Ajax ve Juventus, dev organizasyona gruplarda veda ettiler. Barcelona bu kupayı daha önce 4 kez, Juventus 1 kez ve Ajax da 1 kez müzesine götürmüştü.



haftanın programı şöyle:


1 Kasım Salı:


20.45 Porto-Atletico Madrid


20.45 Leverkusen-Club Brugge


23.00 Bayern Münih-Inter


23.00 Liverpool-Napoli


23.00 Marsilya-Tottenham


23.00 Rangers-Ajax


23.00 Viktoria Plzen-Barcelona


23.00 Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt



2 Kasım Çarşamba:


20.45 Real Madrid-Celtic


20.45 Shakhtar Donetsk-RB Leipzig


23.00 Milan-Salzburg


23.00 Maccabi Haifa-Benfica


23.00 Kopenhag-Borussia Dortmund


23.00 Manchester City-Sevilla


23.00 Juventus-Paris SG


23.00 Chelsea-Dinamo Zagreb

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