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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalistler, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın ve 19 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçlarla yaşanacak. Korona virüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final karşılaşmaları Portekiz'in başkenti Lizbon'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 4'e iki Alman, iki Fransız ekibi kaldı.


İlk yarı final maçında RB Leipzig ile Paris Saint-Germain yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise Lyon ile Bayern Münih, 19 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de mücadele edecek.

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