UEFA Süper Kupa: Liverpool: 0 - Chelsea: 1 (İlk yarı)

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Salah'ın sol taraftan ortasında arka direkte iyi yükselen Matip'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa'da kaldı.

11. dakikada Giroud'un pasında ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Pedro'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

16. dakikada Chamberlain pasında sağ kanatta topu alan Salah'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kupa'da kaldı.

22. dakikada ceza yayı üzerinden topla birlikte soldan ceza sahası içine giren Pedro'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

24. dakikada defans hatasıyla cezası içinde topu alan Giroud'un röveşatasında meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

29. dakikada Milner'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Virgil van Dijk'in kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya gitti.

30. dakikada Milner'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kepa'da kaldı.

36. dakikada Pulisic'in ara pasında ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Giroud'un çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill, Cüneyt Çakır

Liverpool: Adrian, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, James Milner, Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain, Sadio Mane, Mohamed Salah

Yedekler: Lonergan, Wijnaldum, Lallana, Shaqiri, Brewster, Origi, Hoever, Kelleher, Alexander Arnold, Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Chelsea: Kepa, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Emerson, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Pedro, Olivier Giroud

Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Barkley, Abraham, Willian, Kenedy, Mount, Zappacosta, Batshuayi, Tomori, Gilmour

Teknik Direktör: Frank Lampard

Gol: Giroud (Chelsea dk. 36)