UEFA Süper Kupa: Liverpool: 1 - Chelsea: 1 (90 dakika sonucu)

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve uzatmalara geçildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada defansın arkasına sarkan Firmino'nun kaleci Kepa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Mane meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-1

51. dakikada Mane'nin pasında ceza yayında topla buluşan Henderson'un yerden vuruşunda kaleci Kepa topu kurtardı.

65. dakikada sol kanatta topu alan Pedro'nun ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayı üzerinde bulunan Pulisic'in vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

75. dakikada Salah'ın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Kepa'dan seken topa kayan Virgil van Dijk'in vuruşunda top yine Kepa'dan döndü. Sağ çaprazda bulunan Fabinho tam vurmak isterken araya giren Abraham meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikasında Mount'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Zouma'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden gitti.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)

Liverpool: Adrian, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Fabinho, James Milner (Wijnaldum dk. 64), Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain (Firmino dk. 46), Sadio Mane, Mohamed Salah

Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Origi, Hoever, Kelleher, Alexander Arnold, Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Chelsea: Kepa, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen (Tomori dk. 85), Emerson, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic, Christian Pulisic (Mount dk. 74), Pedro, Olivier Giroud (Abraham dk. 74)

Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Barkley, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour

Teknik Direktör: Frank Lampard

Goller: Giroud (dk. 36) (Chelsea), Mane (dk. 48) (Liverpool)

Sarı kartlar: Henderson (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)