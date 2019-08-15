UEFA Süper Kupa: Liverpool: 2 - Chelsea: 2 (Uzatmalar sonucu)

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 90 dakikası 1-1, uzatmalarda 2-2 eşitlikle sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Maçtan dakikalar (Uzatmalar)

92. dakikada Gomez'in ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Kepa topu kontrol etti.

95. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Firmino'nun son çizgiye inip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde yer alan Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

98. dakikasında defansın arkasında sarkan Abraham'ın ceza sahası içinde kaleci Adrian ile karşı karşıya kaldığı pozisyon Kepa topu ayaklarıyla çıkardı.

99. dakikada ceza sahası içinde Liverpool kalecisi Adrian'ın Abraham'a müdahalesinde sonucunda hakem Stephanie Frappart penaltı noktasını gösterdi.

101. dakikada Jorginho'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 2-2

104. dakikada ceza sahası içi sağ tarafta bulunan Pedro'nun son çizgiye inip içeriye çevirdiği topa dokunan Abraham'ın meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya attı.

113. dakikada Mount'un ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Adrian'dan seken topu Virgil van Dijk uzaklaştırdı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)

Liverpool: Adrian, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Alexander Arnold dk. 91), Fabinho, James Milner (Wijnaldum dk. 64), Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain (Firmino dk. 46), Sadio Mane (Origi dk. 103), Mohamed Salah

Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Chelsea: Kepa, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen (Tomori dk. 85), Emerson, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic (Barkley dk. 102), Christian Pulisic (Mount dk. 74), Pedro, Olivier Giroud (Abraham dk. 74)

Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour

Teknik Direktör: Frank Lampard

Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho (dk. 11 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool)

Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)