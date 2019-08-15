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UEFA Süper Kupa Liverpool'un

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park’ta karşılaştı.

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ile Chelsea, Beşiktaş Park'ta karşılaştı. Normal süre 1-1, uzatmalar da 2-2 eşitlikle sona erdi. Seri penaltılarda rakibini 5-4 yenen Liverpool kupanın sahibi oldu.



Penaltılar


Liverpool: Firmino (+), Fabinho (+), Origi (+), Alexander Arnold (+), Salah (+)


Chelsea: Jorginho (+), Barkley (+), Mount (+), Emerson (+), Abraham (-)



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill, Cüneyt Çakır (Dördüncü hakem)


Liverpool: Adrian, Joe Gomez, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andy Robertson (Alexander Arnold dk. 91), Fabinho, James Milner (Wijnaldum dk. 64), Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain (Firmino dk. 46), Sadio Mane (Origi dk. 103), Mohamed Salah


Yedekler: Lonergan, Lallana, Shaqiri, Brewster, Hoever, Kelleher, Elliott


Teknik Direktör: Jürgen Klopp


Chelsea: Kepa, Cesar Azpilicueta, Kurt Zouma, Andreas Christensen (Tomori dk. 85), Emerson, N'Golo Kante, Jorginho, Mateo Kovacic (Barkley dk. 102), Christian Pulisic (Mount dk. 74), Pedro, Olivier Giroud (Abraham dk. 74)


Yedekler: Caballero, Rüdiger, Alonso, Willian, Kenedy, Zappacosta, Batshuayi, Gilmour


Teknik Direktör: Frank Lampard


Goller: Giroud (dk. 36), Jorginho (dk. 11 pen.) (Chelsea), Mane (dk. 48 ve 95) (Liverpool)


Sarı kartlar: Henderson, Alexander Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

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