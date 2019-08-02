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UEFA Süper Kupa mücadelesine kadın hakem

UEFA, İstanbul’da Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak Süper Kupa finalinde kadın hakem Stephanie Frappart’ın görev yapacağını açıkladı.

UEFA, İstanbul'da Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak Süper Kupa finalinde kadın hakem Stephanie Frappart'ın görev yapacağını açıkladı. Cüneyt Çakır ise karşılaşmanın 4. hakemi olacak.


Vodafone Park'ta 14 Ağustos'ta Chelsea ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Manuela Nicolosi ve Michelle O'Neal yardımcı hakem olarak görev alacak. Dev karşılaşmanın 4. hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.



Tarihte bir ilk


UEFA'dan yapılan açıklamada, Süper Kupa karşılaşmasına yapılan atama ile birlikte ilk kez bir kadın hakemin UEFA'nın erkek müsabakalarında baş hakem olarak görev alacağı belirtildi.

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