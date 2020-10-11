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UEFA Uluslar B Ligi: Rusya: 1 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

UEFA Uluslar B Ligi 3.

Grup'ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Anton Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Artem Dzyuba'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.


23. dakikada Mert'in vuruşu kısa düştü. Miranchuk'un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi.


28. dakikada Rusya çok hızlı çıktı. Orta sahada topla buluşan Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba'yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi. 1-0


30. dakikada sol kanatta topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak Yılmaz kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.


35. dakikada Miranchuk'un pasında Dzyuba soldan bindiren Kuzyaev'i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Stat: VTB Arena


Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez


Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Aleksandr Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba


Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Smolnikov, Kutepov, Yuri Zhirkov, Cheryshev, Gazinskiy, Bakaev, Mostovoy, Fomin, Komlichenko, Sobolev


Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov


Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz


Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Hasan Ali, Çağlar, Nazım, Okay, Cengiz, Dorukhan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Gol: Miranchuk (dk. 28) (Rusya)


Sarı kartlar: Mahmut (Türkiye), Semenov (Rusya)

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