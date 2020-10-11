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UEFA Uluslar B Ligi: Rusya: 1 - Türkiye: 1 (Maç sonucu)

UEFA Uluslar B Ligi 3.

Grup'ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya konuk oldu. Milliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ay-Yıldızlıların 2 topu da direkten döndü.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına güzel bir orta yaptı. Bu noktada iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı.


55. dakikada Cengiz'in pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Shunin uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


58. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasında ceza sahasına giren Burak Yılmaz sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.


62. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Bu noktada bomboş durumdaki Kenan Karaman topu filelere göndermeyi başardı. 1-1


66. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası önüne gönderdiği pasta Cengiz Ünder önce düzeltti ardından şutunu attı, kaleci Shunin son anda topu kornere tokatladı.


75. dakikada Zhirkov'un soldan yaptığı ortada Bostovoy'un vuruşunda Mert gole izin vermedi. Dönen top Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mert yine kalesini gole kapattı.


78. dakikada orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz'i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin'in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı.


86. dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Zeki Çelik, Burak Yılmaz'la ver kaç yapıp karşı karşıya kaldı ancak şutunda top az farkla üstten auta çıktı.



Stat: VTB Arena


Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez


Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Aleksandr Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Ionov (Mostovoy dk. 70 (Fomin dk. 90+1 ?)), Miranchuk (Gazinskiy dk. 70), Kuzyaev (Cheryshev dk. 59), Dzyuba


Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Smolnikov, Kutepov, Yuri Zhirkov, Bakaev, Fomin, Komlichenko, Sobolev


Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov


Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut (Okay dk. 80), Efecan (Cengiz dk. 46), Kenan (Abdülkadir dk. 81), Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 90+3 ?), Burak Yılmaz (Enes Ünal dk. 90+3 ?)


Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Hasan Ali, Çağlar, Nazım, Dorukhan, Emre Kılınç


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Goller: Miranchuk (dk. 28) (Rusya), Kenan (dk. 62) (Türkiye)


Sarı kartlar: Mahmut, Cengiz, Ozan Kabak, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Semenov (Rusya)

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