UEFA Uluslar C Ligi: Lüksemburg: 0 - Türkiye: 1 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.
Grup üçüncü maçında Lüksemburg ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahası içine orta yaptı. Çağlar'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Moris meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası yayı önünde topla buluşan Carlson'un sert şutu az farkla dışarı çıktı.
29. dakikada Hakan pasında topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top yan ağlara çarparak dışarı gitti.
35. dakikada Hakan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Barreiro'nun eline çarparak oyun alanına döndü. Hakem Antonio Nobre penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Lüksemburg
Hakemler: Antonio Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro
Lüksemburg: Antony Moris, Marvin Martins, M. Chanot, Dirk Carlson, Michael Pinto, Mathias Olesen, Leandro Barreiro, Christopher Pereira, Gerson Rodrigues, Borges Sanchez, Danel Sinani
Teknik Direktör: Luc Holtz
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Gol: Hakan Çalhanoğlu (dk. 37 pen.) (Türkiye)
Sarı kart: Barreiro (Lüksemburg)