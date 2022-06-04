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UEFA Uluslar C Ligi: Türkiye: 1 - Faroe Adaları: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1.

Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda kaleci Nielsen meşin yuvarlağı kornere çeldi.


34. dakikada sol taraftan Cengiz Ünder'in kullandığı köşe atışında ön direkte Enes Ünal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.


37. dakikada orta sahadan Enes Ünal'ın ara pasında Kerem Aktürkoğlu defansın arkasına sarktı. Kerem'in vuruşunda ceza sahası dışına kadar gelen kaleci Nielsen meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Daha sonra seken topu alan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağından boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri


Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Enes Ünal


Yedekler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Kaan Ayhan


Teknik Direktör: Stefan Kuntz


Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Ari Mohr Jonsson, Hansson, Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen


Yedekler: Kristian Joensen, Lamhauge, Mikkelsen, Daniel Johansen, Nattestad, Bjartalid, Baldvinsson, Olsen, Edmundsson, Agnarsson, Vatnsdal, Andreasen


Teknik Direktör: Hakan Ericson


Gol: Cengiz Ünder (dk. 37) (Türkiye)


Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder (Türkiye), Gunnar Vatnhamar, Hansson (Faroe Adaları)

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