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UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3.

Grup ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada sağ taraftan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Mahmut arka direğe indirdi. Arka direkte Ozan Kabak'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


19. dakikada Sırbistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Rajkovic kornere çeldi.


45. dakikada Çağlar'ın kaptırdığı topla Tadic buluşur buluşmaz pasıı Mitrovic'e aktardı. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mitrovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'e çarparak kornere gitti.



Stat: Rajko Mitic


Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko


Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic (Gacinovic dk. 27), Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic


Yedekler: Dmitrovic, Rockov, Mladenovic, Stefan Mitrovic, Grujic, Aleksic, Djuricic, Ljajic, Vlahovic, Despotovic, Jovic


Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic


Türkiye: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Ozan Tufan, Orkun, Mahmut, Yusuf, Enes, Kenan


Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Umut, Merih, Nazım, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Efecan, İrfan Can, Burak


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Sarı kartlar: Yusuf (Türkiye) Kolarov (Sırbistan)

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