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UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3.

Grup ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.


49. dakikada Kolarov'un Nazım Sangare'ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.


65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.


89. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Rajko Mitic


Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko


Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Djuricic dk. 86 ?), Lazovic (Gacinovic dk. 27), Gudelj, Maksimovic (Stefan Mitrovic dk. 61), Kostic, Tadic, Mitrovic


Yedekler: Dmitrovic, Rockov, Mladenovic, Stefan Mitrovic, Grujic, Aleksic, Ljajic, Vlahovic, Despotovic, Jovic


Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic


Türkiye: Mert, Zeki (Nazım Sangare dk. 46), Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Ozan Tufan, Orkun (Cengiz dk. 60), Mahmut, Yusuf, Enes (Burak dk. 78), Kenan


Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Umut, Merih, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Efecan, İrfan Can


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Kırmızı kart: Kolarov (dk. 49) (Sırbistan)


Sarı kartlar: Yusuf, Ozan Kabak (Türkiye) Tadic, Kostic (Sırbistan)

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