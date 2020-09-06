UEFA Uluslar Ligi: Sırbistan: 0 - Türkiye: 0 (Maç sonucu)

Grup ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Yusuf'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

49. dakikada Kolarov'un Nazım Sangare'ye yaptığı müdahale hakem Kulbakov tarafından sarı kart olarak değerlendirildi. Sarı kartı bulunan Kolarov ikinci sarı kart ile oyundan atılıyor.

65. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Rajkovic'te kaldı.

89. dakikada sağ taraftan Tadic'in kullandığı kornerde arka direkte Stefan Mitrovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Djuricic dk. 86 ?), Lazovic (Gacinovic dk. 27), Gudelj, Maksimovic (Stefan Mitrovic dk. 61), Kostic, Tadic, Mitrovic

Yedekler: Dmitrovic, Rockov, Mladenovic, Stefan Mitrovic, Grujic, Aleksic, Ljajic, Vlahovic, Despotovic, Jovic

Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic

Türkiye: Mert, Zeki (Nazım Sangare dk. 46), Ozan Kabak, Çağlar, Hasan Ali, Ozan Tufan, Orkun (Cengiz dk. 60), Mahmut, Yusuf, Enes (Burak dk. 78), Kenan

Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan, Umut, Merih, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu, Efecan, İrfan Can

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Kırmızı kart: Kolarov (dk. 49) (Sırbistan)

Sarı kartlar: Yusuf, Ozan Kabak (Türkiye) Tadic, Kostic (Sırbistan)