UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 0 - Sırbistan: 1 (İlk yarı)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3.
Grup 4. maçında Türkiye, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan ceza sahasına girmeden pasını Kenan Karaman'a verdi. Kenan'ın ceza alanı içi sol çaprazından yaptığı vuruşu savunma araya girerek kornere gönderdi.
2. dakikada Cengiz Ünder sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.
21. dakikada sol kanattan Ristic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Milinkovic-Savic'in kafa vuruşunda top yerden de sekerek ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım (Umut Meraş dk. 27), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Yedekler: Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Nazım Sangare, Emre Kılınç, Abdülkadir Ömür, Ahmed Kutucu, Orkun Kökçü
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Sırbistan: Marko Dimitrovic, Aleksandar Kolarov, Nikola Milenkovic, Aleksandar Mitrovic, Mihailo Ristic, Nemanja Maksimovic, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic, Darko Lazovic, Stefan Mitrovic, Filip Djuricic
Yedekler: Predrag Rajkovic, Dorde Nikolic, Nikola Maras, Filip Mladenovic, Danijel Aleksic, Nemanja Gudelj, Luka Jovic, Mijat Gacinovic, Dusan Vlahovic, Djordje Despotovic, Adem Ljajic
Teknik Direktör: Ljubisa Tumbakovic
Gol: Milinkovic-Savic (dk. 21) (Sırbistan)
Sarı kartlar: Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Türkiye), Stefan Mitrovic (Sırbistan)