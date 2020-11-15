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UEFA Uluslar Ligi: Türkiye: 3 - Rusya: 2 (Maç sonucu)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3.

Grup'taki beşinci maçında Rusya'yı konuk etti. Mücadele Ay-Yıldızlıların 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla miller grupta puanını 6'ya yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada sol kanattan gelişen Rusya atağında Ozdoev ceza alanı içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ozdoev'in vuruşunda Mert topu kornere çeldi.


51. dakikada Daler Kuzyaev, ceza alanı içine sarkan Ozan Tufan'a yaptığı müdahale ile yere düşürdü. Hakem Marciniak ise pozisyona penaltı kararı verdi.


52.dakikada beyaz noktaya gelen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 3-1


57. dakikada Aleksey Miranchuk pasını ceza alanına bindiren Vyacheslav Karavaev'e çıkardı. Çizgiye inen Karavaev'in ortasında Daler Kuzyaev, tek dokunuşla topu filelere gönderdi. 3-2


67. dakikada Cenk Tosun'un pasında sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasına girer girmez sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.


75. dakika sağ kanattan ceza alanı içine giren Karavaev'in sert şutunu kaleci Mert kurtardı. Dönen topu Ay-Yıldızlı savunma uzaklaştırdı.


78. dakikada Halkan Çalhanoğlu ile kontra atağa kalkan Ay-Yıldızlılar, Rusya savunmasını 3'e 2 yakaladı. Hakan'dan pası alan Ozan Tufan müsait pozisyonda Cenk'i gördü. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.



Stat: Şükrü Saracoğlu


Hakemler: Szymin Marciniak, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka


Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Ozan Kabak dk. 64), Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Hakan Çalhanoğlu (Yusuf Yazıcı dk. 86 ?) , Ozan Tufan (Mahmut Tekdemir dk. 86 ?), Kenan Karaman, Cengiz Ünder (Deniz Türüç dk. 64), Cenk Tosun (İrfan Can Kahveci dk. 80 ?)


Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ömer Bayram, Berkay Özcan, Mert Müldür, Enes Ünal, Efecan Karaca


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Ozdoev, Kuzyaev (Anton Miranchuk dk. 70), Zobnin (Daniil Fomin dk. 79), Cheryshev ? (Vyacheslav Karavaev dk. 38), Miranchuk (Aleksei Ionov dk. 79), Zabolotny (Aleksandr Erokhin dk. 70)


Yedekler: Safonov, Dzhanaev, Roman Evgenyev, Igor Dieev, Aleksandr Sobolev, Zelimkhan Bakaev, Ivan Oblyakov


Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov


Kırmızı Kart: Andrey Semenov (dk. 24) (Rusya)


Goller: Kenan Karaman (dk. 26), Cengiz Ünder (dk.32), Cenk Tosun (dk. 52 pen.) (Türkiye), Cheryshev (dk. 11), Daler Kuzyaev (dk. 57) (Rusya)


Sarı kartlar: Merih Demiral, Cenk Tosun, Cengiz Ünder (Türkiye), Roman Zobnin, Dzhikiya, Kudryashov, Fomin (Rusya)

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