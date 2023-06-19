UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya, normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren maçta Hırvatistan'ı penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde Hırvatistan ile İspanya, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde bulunan Feyenoord Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca maçta seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucunda İspanya, Hırvatistan'ı 5-4 mağlu ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı. İspanya, en son kupasını Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2012 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda kazanmıştı.