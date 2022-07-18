İhlas Haber Ajansı

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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak FK Sutjeska-K Klaksvk mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.


FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın FK Sutjeska ile Faroe Adaları'nın K Klaksvk takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.


Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljekopolje Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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