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UEFA'dan Başakşehir'e 1500 Euro para cezası

UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir’e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Euro para cezası verdi.

UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Euro para cezası verdi.


Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenen Başakşehir'e, UEFA'dan para cezası geldi. Söz konusu müsabakada taraftarların meşale yakmasından dolayı turuncu-lacivertli kulüp, 1500 Euro para cezasına çarptırıldı.


M.Başakşehir, bu cezayı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödemek zorunda.

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