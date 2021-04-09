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UEFA'dan Fatma Özlem Tursun'a görev

FIFA Kokartlı Futsal Hakemi Fatma Özlem Tursun, İsviçre ile İspanya takımları arasında yarın İspanya’da oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası karşılaşmasında görev yapacak.

FIFA Kokartlı Futsal Hakemi Fatma Özlem Tursun, İsviçre ile İspanya takımları arasında yarın İspanya'da oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası karşılaşmasında görev yapacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Futsal Hakemimiz Fatma Özlem Tursun, İsviçre ile İspanya takımları arasında 10 Nisan 2021 Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futsal Şampiyonası müsabakasında görev yapacak. İspanya'nın Madrid şehrinde oynanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak" denildi.

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