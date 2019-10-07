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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Letonya ile Polonya arasında oynanacak maçı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile Polonya arasında oynanacak maçı yönetecek.


FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Letonya ile Polonya takımları arasında 10 Ekim 2019 Perşembe günü oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G grubu müsabakasını yönetecek. Letonya'nın Riga şehrindeki Daugava Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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