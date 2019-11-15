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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu’nda oynanacak Liechtenstein ile Bosna Hersek maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda oynanacak Liechtenstein ile Bosna Hersek maçında düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya'nın Liechtenstein ile Bosna Hersek takımları arasında 18 Kasım 2019 Pazartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri J Grubu müsabakasını yöneteceği belirtildi.


Liechtenstein'ın Vaduz şehrindeki Rheinpark Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

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