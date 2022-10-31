İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA'dan Maxi Gomez'e 3 maç ceza

UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor’un deplasmanda Monoca ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez’e 3 maç men cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un deplasmanda Monoca ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Maxi Gomez'e 3 maç men cezası verdi.


UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında Trabzonspor'un, Monaco'ya 3-1 mağlup olduğu müsabakada kırmızı kart gören Maxi Gomez'in cezası belli oldu. UEFA Kontrol ve Disiplin Etik Kurulu, Gomez'e 3 maç men cezası verdi.



Trabzonspor karara itiraz etti


Trabzonspor, Maxi Gomez'e verilen cezanın ağır olduğunu düşünerek itiraz etti ve UEFA Tahkim Kurulu'na başvurdu. Gomez hakkında karar bugünkü toplantıda verilecek.


Bordo-mavililerin itirazı kabul görürse 26 yaşındaki oyuncu, Ferencvaros karşılaşmasında görev alabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.