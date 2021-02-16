UETS ile tonlarca kağıt tasarrufu sağlandı

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS), 2019 yılından itibaren bir çok kamu kurumunun, özel ve tüzel kişilere gönderdiği resmi tebligatları kayıpsız ve süratli bir şekilde taşırken iki yılı aşkın süredir ekonomiye katkı sağladı. Sistem ile tonlarca kağıt tasarrufu yapılıp binlerce ağaç kesilmekten kurtulurken, 7/24 sürekli olarak çalışan sistem hem gönderici kurumlara hem de tebligatları alan vatandaşa büyük zaman tasarrufu sağladı. Tebligatlara cep telefonundan bilgisayardan anında ulaşmak mümkün oluyor.

Ödüllü ve ücretsiz hizmet

PTT A.Ş. Elektronik Tebligat sistemi ile katıldığı 2020 yılı Teknoloji Kaptanları ödüllerinde Operasyonel Yetkinlik kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. PTT Elektronik Posta Daire Başkanı Ünal Tonka, UETS projesinin gerçekleştirilmesinde PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Pusula İletişim Bilişim İnternet firmasından destek alındığı söyledi.

“Sistemden 42 milyonu aşkın gönderim yapıldı”

Tonka, "UETS hesapları alıcılara ücretsiz olarak veriliyor. Vatandaşlar PTT işyerlerine gitmek zorunda kalmadan elektronik imzaları ile internet üzerinden UETS adreslerini alıp kullanabiliyor. UETS Projesi ile birlikte müşterilerimizin kazanmış olduğu maddi tasarruf, aynı zamanda PTT'nin daha az gelir elde etmesi anlamına gelmesine karşı; gerek maliyetlerde sağlanan azalma, gerek doğanın korunmasına verilen katkı, gerek zamandan sağlanan tasarruf, fiziki tebligatın dijital dönüşümünü sağlamak için şirketimize ve çalışanlarımıza büyük motivasyon sağladı. 2020 yılında da sistemden 24 milyon tebligat gönderimi yapıldı. Toplam gönderi rakamı da 42 milyonu aştı" bilgilerini paylaştı.

“Kayıpsız taşınıyor”

PTT ile birlikte UETS projesinin hayata geçirilmesi sağlayan ve işletme desteği sorumlusu olarak çalışmaya devam eden Pusula İletişim Bilişim firması kurucu ortağı ve Uzman Posta Yerli E-posta Platformunun CEO'su olan Gökalp Çakıcı ise şunları söyledi:

"Ekibimiz özel sektörde Uzman Posta ile edindiği elektronik mesaj taşıma tecrübesini, en ince detayına kadar elektronik tebligat platformunun sürekli çalışabilmesi için UETS ortamına aktardı. Adli ve resmi tebligat gibi yüksek önem seviyeli mesajları süratle ve kayıpsız taşırken elde ettiğimiz tecrübeyi, ülkemizin tek yerli elektronik posta bulutu olan Uzman Posta ve kamu kurumlarımızın elektronik posta iletişiminde kullanabilmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor.”

Nasıl alınır?

Ücretsiz elektronik tebligat adresi alıp UETS platformuna üye olarak tebligatlarını elektronik ortamda almak isteyen vatandaşların, PTT işyerlerine başvurarak veya 'etebligat.gov.tr' üzerinden adres alarak, elektronik imza ile hemen kullanabiliyor. UETS Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, 2020 yılından bu yana e-Devlet platformuna dahil olup portal üzerinden kullanılabiliyor.