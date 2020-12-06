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Uğur Aktaş yuvaya döndü

Milli karateci Uğur Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İstanbul BBSK) ile sözleşme imzaladı.


Uğur Aktaş, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreniyle kısa bir aranın ardından İstanbul BBSK'nın sporcusu oldu. İmza törenine Başkan Fatih Keleş ve Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu katıldı. Kulübün altyapısından yetişen milli karateci 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başarmıştı.


Uğur Aktaş'ın altyaş kategorilerinde 4 Avrupa, 1 Dünya Şampiyonluğu, büyüklerde ise 3 Avrupa Şampiyonluğu ve 1 Dünya üçüncülüğü bulunuyor.

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