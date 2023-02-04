İhlas Haber Ajansı

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Uğur Dündar, Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.


Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Divan kurulu üyelerinin konuşmalarının arasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçında düdük çalan hakem Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu duyurarak, "Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır” şeklinde konuştu.

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