Uğur Kılıç, Hentbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Türkiye Hentbol Federasyonu'nda bu yıl yapılması planlanan başkanlık seçiminde Uğur Kılıç, aday olacağını açıkladı. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında adaylığını açıklayan Kılıç, gazetecilere ve katılımcılara yapacağı planlamalar ve hedeflerini anlattı. ‘Hentbol Vizyon 2028' sloganıyla adaylığını duyuran Kılıç, “Yönetim Kurulu'nun yanı sıra yeni oluşturacağımız Lig Kurulu, Danışma Kurulu, Herkes İçin Hentbol ve Veteran Hentbol Kurulu ile birlikte Türk hentbolunu geniş bir yelpazede yöneteceğiz. Göreve geleceğimiz gün itibariyle hayata geçireceğimiz projeleri tüm şeffaflığıyla paylaşarak, tüm kararları ortak akıl ile alacağız. Kurullarımızda, bulunduracağımız kadın üyelerle, Avrupa Hentbol Federasyonu'nun da desteklediği cinsiyet eşitliği politikasına destek vereceğiz” dedi.

“En büyük hedefimiz ise Olimpiyat Oyunları'nda yer almak”

Salon sayılarını arttıracaklarını belirten Uğur Kılıç, “Başta kulüplerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın yanında olacağız. Hentbol maçlarının ulusal kanallar kanallardaki canlı yayın sayısını arttıracağız. Hedefimiz günümüzde 250 bin TL düzeyindeki sponsorluk gelirini dönemimizde 30 milyon TL'ye çıkartmak. Düzenleyeceğimiz Final4, All Star Maçı ve Gala Geceleri ile medyada daha fazla görünür olacağız dedi. Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini de aktaran Kılıç, 2026 Avrupa ve 2029 Dünya Şampiyonlarına ev sahipliği yapmak için projeler hazırlıyoruz. En büyük hedefimiz ise Olimpiyat Oyunları'nda yer almak. İyi bir planlama ile önce Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ardından da olimpiyatlara katılacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

1976'da doğan Uğur Kılıç, 1994-2006 yılları arasında aktif olarak hentbol oynadı. 23 kez milli takımalar da görev yapan Kılıç, 2014-2016 yılları arasında Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğini de yaptı.