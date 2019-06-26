Milyonlarca öğrenciyi tercih süreci heyecanı sardı. Lise tercihlerinde mutlaka bir uzman desteği alınması gerektiğini kaydeden Uğur Okulları Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, “Uğur LGS Tercih Ofisleri” ile öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceklerini duyurdu.

Bu yıl ikinci kez uygulanan LGS 'ye 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurmuş, 1 milyon 29 bin 555, 8'nci sınıf öğrencisi sınava girmişti. Merkezi sınavla öğrenci alacak olan bin 531 okula 139 bin 120 öğrenci yerleşecek. Bu yıl öğrencilerin Yerleştirme Esas Puanı (YEP) merkezi sınavdan alınan puan ile oluşturuldu, okul puanlarının ise merkezi yerleştirmede katkısı olmayacak. Okul puanlarının etkisi adrese dayalı yerleştirmede kullanılacak. Öğrenciler adrese dayalı tercih yaparken yerleştirilme kriterleri sırasıyla; kayıt alanında olması, tercih sırası, okul puanı ve devamsızlık durumuna göre değerlendirilecek.

Tercih yaparken uzman desteği alınmalı, ilgi ve becerilere uygunluk aranmalı

Uğur Okulları Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin LGS tercih süreci ile ilgili, “Tercih yaparken öğrenciler yüzdelik dilimlerine göre ve tercih edeceği okulların bir yıl önceki yıla ait yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır. Tercihler yapılırken ise mutlaka bir uzman desteği alınmalı, tercih kılavuzu doğrultusunda tercih yapılmalıdır. Adrese dayalı tercihlerde ise okulların eğitim kalitesi ve bir önceki yılın yüzdelik dilimi dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Hem yüzdelik dilime göre tercihler hem de adrese dayalı tercihlerde öğrenciler, sadece okul başarısını veya okulun ismini önde tutarak değil, mutlu olabilecekleri, ilgi ve becerilerine uygun olan okulları öncelikli olarak tercih etmelidir” önerisinde bulundu.

Barış Sezgin tercih süresinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda ise şunları kaydetti: “Standart sapmanın dahil olması ile birlikte öğrencilerin sınav puanından çok yüzdelik dilime dikkat etmesi ve tercih yaparken yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak taban puanlar kontenjan kılavuzu ile birlikte, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimleri ile birlikte girebilecekleri okulları iyice araştırmalı ve tercih listelerine eklemeliler. Merkezi sınav veya adrese dayalı tercih yaparken öğrencinin, kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda tercih yapması önemlidir. Öğrenciler tercih listesini oluştururken istek sırasına göre listelerini oluşturmalıdır. Okulların başvuru şartları var ise uygunluğu kılavuzdan kontrol edilmelidir. Ayrıca adrese dayalı tercih yaparken en az 2 farklı tür okulu listede bulundurmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır.”

Uğur Okulları'ndan öğrencilere doğru lise tercihi için tam destek

Uğur Okulları, 50 yıllık sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz LGS Tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Uğur LGS Tercih Ofisleri ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amaçlanıyor. Uğur Okulları'nın kampüsleri, anadolu liseleri ve yeni okullarının tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 26 Haziran Çarşamba günü itibarıyla başladı.

Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur LGS Tercih Ofisleri 12 Temmuz tarihine kadar hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Aynı zamanda Uğur Okullarında, öğrencilerin LGS'de elde ettikleri başarı düzeyine göre artan oranlarda avantajlı kayıt imkanı da sağlanacak.