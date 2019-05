Uğur Mumcu'da 2 bin Kartallı birlikte iftar yaptı

Kartal Belediyesi'nin ilçenin 20 farklı noktasında kurduğu mahalle iftarları ile sofraları bereketlendirmeye devam ediyor. Mahalle iftarları kapsamında 2 bin kişi Uğur Mumcu Mahallesi'de birlikte iftar yaptı.

Vatandaşlarla sokak iftarına katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Kartal Belediyesi olarak her zaman mahallelerimizde iftar yemekleri akabinde eski Ramazanları yaşatabilmek adına Türk Tasavvuf Müziği, Türk Sanat Müziği, Semazen, Hacivat- Karagöz ve Orta Oyunları etkinliklerimiz devam edecek. Bu yıl Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel'in talimatları ile her mahallede iftar sofraları kuruyoruz. Daha da yaygınlaştırarak devam edeceğiz. Bizim Kartal halkımız çok büyük oranda etkinliklerimize sahip çıkıyor. Her zaman çok çok daha fazla katılım ile etkinler gerçekleştiriliyoruz” dedi.

Kartal Meydanı'da nostaljik yazlık sinema

Türkiye'nin en iyi nostaljik yazlık açık hava sinemasın Kartal'da olduğunu söyleyen Uçar, “Özelikle Kartal Meydanı'nda yaptığımız ilkini yarın yapacağımız nostaljik yazlık sinema gösterimlerimiz çok takdire şayan bir uygulamadır. Türkiye'nin en iyi nostaljik yazlık açık hava sinemasını Kartal Belediyesi yapmaktadır. Tüm Kartal halkı davetlidir” şeklinde konuştu.

Ramazan Ayı boyunca Kartal Belediyesi tarafından Kartal'ın 2 noktasında sabit iftar hizmeti verilerek; ihtiyaç sahiplerinin, yolcuların, yolda kalanların ve işi gereği dışarıda olanların hijyenik ortamda oruçlarını açması sağlanacak. Ayrıca Kartal'ın 20 noktasında sokak iftarları verilerek Ramazan geleneği yaşatılırken, komşuluk ilişkileri de yeniden canlanıyor.