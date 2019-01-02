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Uğur Okulları Bursluluk Sınavı 12-13 Ocak'ta

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkân tanırken 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okulları’nda burs olanağı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkân tanırken 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okulları'nda burs olanağı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı, Türkiye genelinde 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


“Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak 50 yıldır başarı geleneğini sürdüren Uğur Okulları, kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencilerle buluşturma hedefi ile Uğur Bursluluk Sınavı'nı, Türkiye genelinde 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirecek. Öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak bursluluk sınavı yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma şansı sunuyor. Kurumun Türkiye genelindeki okullarında, 4,5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek sınavın sonuçlarına göre öğrenciler sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek.


4,5,6 ve 7'nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 80 dakika olacak. 8,9 ve 10'ncu sınıf öğrencilerine yönelik sınav ise 80 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 120 dakika olacak. 11'nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak.


Sınav başvuruları, kurumun internet sitesi üzerinden ve okullarından, 11 Ocak 2019 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek.


Sınav sonuçları 16 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak olup, sonuç duyurusu okul yöneticileri tarafından yapılacak.

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