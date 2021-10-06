Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Türkiye Yüzme Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimi öncesi Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu olan Uğur Orel Oral, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıkladı. Toplantıda yaptığı açıklamada Oral, "Başkanlığa adaylık nedenim borç ödemek. Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum. Başarımla kulübüme olan borcumu ödedim. Şimdi sıra devletime borcumu ödemeye geldi. Bu nedenle federasyon başkanlığına adayım” şeklinde konuştu.

“Amacımız bir sistem kurmak”

Ekibindeki isimlerin yüzme sporunun içinden geldiklerini ve kulüpleri temsil ettiklerini vurgulayan Uğur Orel Oral, "Sporcu, antrenör ve yönetici olarak 35 senedir bu sporun içindeyim. Amacımız bir sistem kurmak. Tüm branşlarda sistemlerin konuşulmasıdır. İleri düzeydeki ülkeler bu sistemi kurmuşlar” açıklamasını yaptı.

“Yüzücü ve antrenör havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz”

Yüzme branşında Türkiye'de gerekli ve doğru uygulamaların yapılmadığını söyleyen Oral, "Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır. Büyükler kategorisinde az da olsa Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yarışmış, madalya mücadelesine girmiş sporcular vardır. Bizlere düşen sistemin kurulmasıdır. Performans çalışması yapılan her havuzdan bir olimpiyat yüzücüsü çıkararak yüzücü ve antrenör havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.