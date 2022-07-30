Uğurlu şampiyona ABD'den burs

Bilgisayar mühendisliği bölümünde yüzde 100 bursla öğrenim göreceğini söyleyen Batuhan Filiz “Yepyeni bir hayat başlıyor, çok heyecanlıyım” dedi.

Batuhan Filiz, hem akademik başarısı hem de spordaki başarılarıyla dünyanın en saygın üniversitelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl hem okul birincisi olan hem de Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birinci olan 18 yaşındaki Filiz'e dünya çapında 16 ünlü üniversite kapılarını açtı. Bu yıl Uğur Okullarından mezun olan genç sporcu, bilgisayar mühendisliği eğitimi için Teksas A&M Üniversitesinden kabul aldı. Yüzde 100 bursla eğitim alacak genç sporcu, yüzmedeki kariyerini de ABD'de sürdürecek.

Yeni şampiyonaya hazırlanıyor

5 yaşında yüzmeye başlayan Batuhan Filiz disiplinli çalıştıktan sonra hem derslerde hem de sporda başarılı olmanın çok zor olmadığını söyledi. 2023 Bahar Döneminde eğitime başlayacağını söyleyen Filiz “Başarılarımın karşılığını aldığım için çok mutluyum. Hedeflediğim gibi mühendislik alanında eğitim alacağım ve spor kariyerimi de Teksas A&M Üniversitesi'nde sürdüreceğim. Derslerimin yanı sıra haftada 9 antrenman yapacağız. Yepyeni bir hayata başlayacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

Hedefim paris olimpiyatları

30 Ağustos'ta Peru'da düzenlenecek Dünya Gençler Şampiyonasına hazırlandığını da söyleyen Batuhan Filiz “Geçen yıl Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda birinci oldum ve tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadım. Antrenmanlarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum, şampiyonalarda unvanımı korumak istiyorum. Ayrıca Dünya Gençler klasmanında rekor kırmak için çalışıyorum. Asıl hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatlarında tarihimizdeki ilk madalyayı kazanmak. Yüzme ile ilgilenmek isteyenlere ilk önerim disiplinli olmaları. Antrenmanların asla aksatılmaması gerekiyor. Birkaç gün suya girmediğinizde sanki 1 yıl yüzmemiş gibi hissediyorsunuz. Başarılarınızın karşılığını aldığınızda ise ne kadar şanslı olduğunuzun farkına varıyorsunuz” diye konuştu.