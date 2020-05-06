İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha'dan, ULUSKON'A yatırım çağrısı:

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukraynalı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapması için bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini kaydederek, bu konuda ULUSKON’dan destek istedi.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Ukraynalı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması için bilgilendirme faaliyetlerinin arttırılması gerektiğini kaydederek, bu konuda ULUSKON'dan destek istedi.


Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Büyükelçi Sybiha'yı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkiler masaya yatırıldı. Ziyarette konuşan Büyükelçi Sybiha, Ukrayna ve Türkiye'nin karşılıklı ticaret potansiyelleri ve işbirliği olanakları arttırılması gerektiğini vurguladı. Sybiha, her iki ülkenin de iş insanlarının yatırıma teşvik edecek çalışmalar başlatmaya hazır olduğunu belirtti. Ukraynalı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması için farkındalıklarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.


Ziyarette konuşan Başkan Atasoy ise iki ülke arasında ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, ULSKON olarak bu konuya büyük önem verdiklerini aktardı. Yatırımların karşılıklı olarak arttırılması için yaz aylarında resmi gezi planladıklarını da söyleyen Başkan Atasoy, bir gurup iş insanıyla Ukrayna'ya gitmeyi düşündüklerini belirtti.


Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.