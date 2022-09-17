Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi savaş mağduru çocuklarla buluştu

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, savaş mağduru çocuklarla bir araya gelerek, "Devler Ormanda'' sergisini gezdi.

Toplamda 5 metre yüksekliği bulunan 30'dan fazla animatronik figürün yer aldığı, dünyaca ünlü "Devler Ormanda'' sergisi 9 Eylül'de Life Park'ta ziyarete açıldı. Kurulumu 20 gün süren serginin karakterlerine Selçuk Yöntem ve Emre Karayel'in yanı sıra, toplamda 30 sanatçı sesi ile hayat verdi. Ukraynalı savaş mağduru çocuklar sergide doyasıya eğlendi. Çocukları ziyarete gelen Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi de sergi de emeği geçenlere teşekkür etti.

“Benim için bu bir gurur meselesi”

Çocuklarla sergiyi gezen Başkonsolos Roman Nedilskyi, "Bugün İstanbul'da çok güzel bir sergi açıldı, bir etkinlik düzenlendi. Bu, yüzde 100 bir Ukraynalı projesi" diyerek serginin direktörü Denis Pogororelko'ya teşekkür etti. Nedilskyi, "Bu proje şimdi İstanbul'da sergileniyor. Bugün Life Park'ta yer alan sergi, Ukraynalı çocuklara kapılarını açtı. Birçok Ukraynalı çocuk savaş yüzünden İstanbul'a yerleşti. Bugün onlara bu güzel sergiyi ziyaret etme şansı tanındı. Bu serginin Türkiye'de sergilenmesine vesile olan Life Park İstanbul ve Türkiye Gastronomi Derneği'ne teşekkür ederim. Selçuk Yöntem ile Emre Karayel'e de karakterleri seslendirdikleri için teşekkür ederim” dedi.

“Bu proje İstanbul için önemli bir proje”

Serginin direktörü Denis Pogororelko ise, “Bence bu proje, İstanbul için önemli bir proje. İlk başta bu projeyi Ukrayna'da geliştirdik. Bizim profesyonel takımımız, tasarımcılarımız bu konuyu A'dan Z'ye kadar geliştirdi. Figüran, animasyon, ekipmanlar vesaire Ukrayna'da geliştirildi. Birçok Avrupa ülkelerinde gösterildi ve şimdi İstanbul'da partnerlerimiz ile birlikte geliştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz” diye konuştu.

Sergi Ekim sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.