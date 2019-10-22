Ukrayna turizm pazarında aşı tuttu

Ukraynalı turistler artık Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih etmeye başladı.

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY işbirliğiyle tanıtım faaliyetlerinde pilot ülke olarak belirlediği Ukrayna turizm pazarında hedeflere ulaşılıyor. Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna'dan gelen turistler artık Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih ediyor. Son dönemde Ukrayna'dan Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerine de talep başlaması dikkat çekiyor.

Pazar rekora koşuyor

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ukrayna'nın Türkiye'nin en istikrarlı turizm pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, ''2018 yılında Türkiye'ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu sayı bu yılın ilk 8 ayında yüzde 10.5 artışla 1 milyon 106 bin olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibariyle Ukraynalı turist sayısının 1.5 milyonu aşmasını bekliyoruz'' diye konuştu.

Ukraynalı turistlerin ağırlıklı olarak plaj turizmi odaklı olduğuna işaret eden Eresin, bu durumun değişerek Ukraynalı turistlerin ülkemizin tüm bölgelerine gitmeleri için İstanbul, Kayseri, Kapadokya, İzmir ve Sapanca destinasyonlarına yönelik başlattıkları tanıtım çalışmalarına Güneydoğu Anadolu'yu da eklediklerini dile getirdi. Eresin, Türkiye'nin ‘2023 Turizm Stratejisi hedefinde yer alan 75 milyon turist sayısına ulaşılması için' turizmin tüm ülkeye yayılmasının önemli ve gerekli olduğuna dikkat çekti.

Eresin sözlerini şöyle tamamladı: ''Hep birlikte emek verdiğimiz bu yolda sektörümüzün başarılarının artarak devam etmesi tek temennimiz''.

Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep'te ağırlandılar

TÜROB tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY işbirliğinde yürütülen 'Ülkemizin tüm yönleri ile tanıtımı projesi' kapsamında, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep'in tanıtılması amacıyla Ukrayna'dan davet edilen yaklaşık 20 kişilik seyahat acentası ve turizm medyası temsilcilerinden oluşan heyetin ağırlandığı bildirildi. Heyet Adıyaman, Mardin ve Gaziantep'de otellerde ağırlandığı aktarıldı. Heyetin bölgenin tarihi, turistik ve cazibe merkezlerini gezdiği, yapılan çalışmanın özellikle bölge turizmine önemli katkılar yapması beklendiği kaydedildi.

Öte yandan proje kapsamında, yıl başından günümüze kadar 84 ayrı destinasyondan yaklaşık 2 bin turizmcinin Türkiye'de ağırlandığı belirtildi.

Ukrayna'dan gelen turist sayısı 8 ayda yüzde 10 arttı

Yıl Ukraynalı turist sayısı (Bin kişi)

2008 780

2009 574

2010 568

2011 602

2012 634

2013 756

2014 657

2015 706

2016 1.045

2017 1.284

2018 1.386

2018 (Ocak-Ağustos) 1.000

2019 (Ocak-Ağustos) 1.106