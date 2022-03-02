Ukrayna'da mahsur kalan Türkler Romanya üzerinden İstanbul'a getirildi

Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle karayoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e geçen Türk vatandaşları, düzenlenen tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi. Uçakla İstanbul'a gelen Atalay Doğutürk, "Durum çok kötü, daha da kötüleşiyor. Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını sağ olsun devletimiz bize gösterdi. Ukrayna'daki tüm arkadaşlarıma, dostlarıma da sabırlar diliyorum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından hava sahası kapandığı için Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının bir kısmı, Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçiliği tarafından düzenlenen organizasyonla önce Romanya'nın başkenti Bükreş'e, oradan da düzenlenen tahliye seferiyle Türkiye'ye getirildi. Bugün öğlen saatlerinde Bükreş'ten havalanan TK 3271 sefer sayılı tahliye uçağı, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yapan yolcular, tahliye sürecinde yaşadıklarını anlattı.

"Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını sağ olsun devletimiz bize gösterdi"

Uçakla İstanbul'a gelen Atalay Doğutürk adlı vatandaş, "Bulunduğumuz yer askeri havalimanına yakın olduğu için ilk bombalanan yerlerdendi. Durum çok kötü, daha da kötüleşiyor. Öncelikle ben buradan Romanya büyükelçisi hanımefendiye çok teşekkür etmek istiyorum, çok ilgilendi. Türk vatandaşı olmanın ayrıcalığını sağ olsun devletimiz bize gösterdi, gerek özel tren kaldırması, gerek otobüs ve uçaklar. Ukrayna'daki tüm arkadaşlarıma, dostlarıma da sabırlar diliyorum" dedi.

"Sağ salim geldik, çok duygulandık"

Türkiye'ye ulaşmalarında emeği geçen herkese teşekkür eden Şeyma Saydaş, "70 yaşındayım, her şeye koşturamıyorum. Ukrayna'dan trenle aldılar bizi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişlerine, belediye başkanlarımıza, bu işle kimler uğraştıysa hepsinden Allah razı olsun. Biz buraya sağ salim geldik. Çok duygulandık" şeklinde konuştu.

"Buraya döndük ama kalbimiz onlarla"

Yurda ulaşan vatandaşlardan Mehmet Akcan, "Sadece Türk Kızılay'ı oradaydı, başka hiç kimse yoktu. Romanya'ya geldik, bizi orada ağırladılar. Çok şükür ülkemizdeyiz. Biz buraya döndük ama kalbimiz onlarla. Çok zor şeyler, tepenizde bombalar patlıyor, roketler atılıyor. Çocuklar, bebekler ölüyor" dedi.

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferinin düzenlenmesi planlanıyor.