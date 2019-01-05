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Ukrayna'da öldürülen 2 Türk kızının katil zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi

Ukrayna’nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencisi iki Türk kızının katil zanlısı, Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen üniversite öğrencisi iki Türk kızının katil zanlısı, Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi.


Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç.'nin (20), Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı, Pendik Asayiş Büro Amirliğinden Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Hüsnü Can Ç., emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.

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