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Ukrayna'da Türk kızlarını öldürdüğü iddia edilen zanlı İstanbul Pendik'te yakalandı

Ukrayna’nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızı öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Çökmez, İstanbul Pendik’te yakalandı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kızı öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Çökmez, İstanbul Pendik'te yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nı Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Çökmez'in (20) Türkiye'ye kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İstanbul polisi, zanlıyı Pendik Kurtköy mezarlığında yakaladı. Zanlının yapılan üst aramasında kuru sıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Hüsnü Can Çökmez'in olayın ardından 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.

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