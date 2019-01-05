Ukrayna'da Türk kızlarını öldüren zanlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

Ukrayna’nın Harkov kentinde öldürülen 2 Türk üniversite öğrencisinin katil zanlısı Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen 2 Türk üniversite öğrencisinin katil zanlısı Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesi olayının faili olduğu belirtilen Hüsnü Can Ç.'nin (20), Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı, Pendik Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından saat 21.00 sıralarında Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.